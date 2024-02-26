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Агент Леброна назвал причину, по которой баскетболист не завершает карьеру

Агент Леброна назвал причину, по которой баскетболист не завершает карьеру
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Рич Пол, агент четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказался о возможном уходе баскетболиста из спорта.

«Послушайте, я стараюсь не думать об этом. Это грустные мысли для меня, а я стараюсь сохранять позитив.

Я прямолинеен, как и Леброн. Можно упомянуть Стефа Карри, и я скажу, что не хочу думать о том, что Стеф Карри больше не будет играть. Просто не хочу. Я не хотел думать об этом, когда играл Коби [Брайант]. Неприятно думать о том, что эти парни уйдут. И это касается не только звёзд, Чонси Биллапс, я его любил.

Сейчас Леброн играет, потому что ему нравится играть. Он не играет ради денег и славы, у него всё, что только можно представить, и даже больше.

Ему повезло, и дело в психике. Многие парни перестают играть, потому что не могут больше это переносить, понимаете? Поэтому нам важно дорожить оставшимися годами. Я знаю одно: он провёл в лиге 21 год и не останется ещё на 21 сезон», — цитирует Пола Bleacher Report.

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