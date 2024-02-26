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Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Финиксом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 123:113.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Грейсон Аллен, который записал в свой актив 24 очка.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 поборов.

Таким образом, «Финикс» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Лейкерс», в свою очередь, потерпели второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Финикс» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Лейкерс» проведут матч с «Лос-Анджелес Клипперс».