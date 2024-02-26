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Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Финиксом»

Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Финиксом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 123:113.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Аллен - 24, Дюрант - 22, Букер - 21, О'Нил - 20, Нуркич - 18, Бол - 11, Ли - 5, Ойбанкс - 2, Окоги, Маледон, Родди, Литтл, Янг
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Дэвис - 22, Расселл - 20, Ривз - 14, Хатимура - 13, Принс - 8, Кристи - 3, Динвидди - 3, Хэйс - 2, Мэйс, Реддиш, Уиндлер

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Грейсон Аллен, который записал в свой актив 24 очка.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 поборов.

Таким образом, «Финикс» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Лейкерс», в свою очередь, потерпели второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Финикс» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Лейкерс» проведут матч с «Лос-Анджелес Клипперс».

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