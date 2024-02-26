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33 очка Дончича не помогли «Далласу» избежать поражения в матче с «Индианой»

33 очка Дончича не помогли «Далласу» избежать поражения в матче с «Индианой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 133:111.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
133 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 33, Халибёртон - 17, Нембард - 15, Шиппард - 15, Матурин - 14, Макконнелл - 12, Сиакам - 12, Топпин - 8, Макдермотт - 3, Джексон - 2, Смит - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Чьебв
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 29, Грин - 14, Хардуэй-младший - 11, Гэффорд - 8, Харди - 7, Лайвли - 4, Клебер - 3, Вашингтон - 2, Пауэлл, Джонс, Моррис

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Майлз Тёрнер, который записал в свой актив 33 очка, восемь подборов и одну передачу.

Самым результативным в составе «Далласа» стал Лука Дончич, который оформил 33 очка, шесть подборов и шесть передач.

Таким образом, «Даллас» потерпел первое поражение за восемь последних матчей. «Индиана» одержала третью победу подряд.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Кливленд Кавальерс». «Индиана» проведёт матч с «Торонто Рэпторс».

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