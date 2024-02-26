33 очка Дончича не помогли «Далласу» избежать поражения в матче с «Индианой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 133:111.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Майлз Тёрнер, который записал в свой актив 33 очка, восемь подборов и одну передачу.

Самым результативным в составе «Далласа» стал Лука Дончич, который оформил 33 очка, шесть подборов и шесть передач.

Таким образом, «Даллас» потерпел первое поражение за восемь последних матчей. «Индиана» одержала третью победу подряд.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Кливленд Кавальерс». «Индиана» проведёт матч с «Торонто Рэпторс».