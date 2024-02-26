Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич приблизился к достижению Оскара Робертсона, обойдя Уилта Чемберлена

Никола Йокич приблизился к достижению Оскара Робертсона, обойдя Уилта Чемберлена
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 119:103.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Йокич в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 32 очка (13 из 24 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), 16 подборов, 16 результативных передач, четыре перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» сербского центрового по итогам составил «+20».

Таким образом, 29-летний Йокич обошёл Уилта Чемберлена (2) и занял второе место в истории НБА по количеству игр с 30+ очками, 15+ результативными передачами и 15+ подборами. На счету Николы теперь три подобных встреч. На первом месте располагается Оскар Робертсон с 11 играми.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 23, Карри - 20, Куминга - 19, Уиггинс - 14, Грин - 7, Киньонес - 6, Джексон-Дэвис - 6, Подзиемски - 4, Шарич - 4, Пэйтон II, Муди, Луни, Гаруба, Spencer
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 27, Гордон - 17, Колдуэлл-Поуп - 13, Портер - 9, Браун - 7, Ннаджи - 6, Джексон - 3, Уотсон - 3, Хафф - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Пикетт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android