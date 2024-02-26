Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто Кингз» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» в матче НБА

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:107.

Баскетболисты «Клипперс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в три очка. Но к большому перерыву гости сумели догнать и обойти соперника, доведя разрыв до «+7». Третью четверть выиграли баскетболисты «Сакраменто Кингз», увеличив разрыв до девяти очков. Четвёртая четверть осталась также за гостями, которые в итоге победили с разницей «+16».

Самым результативным игроком матча стал игрок гостей ДеАарон Фокс, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и семь передач. Литовский форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл: заработал 17 очков, сделал 14 подборов и отдал 11 передач. Американский нападающий Харрисон Барнс набрал 22 очка, сделал два подбора и одну передачу. В составе хозяев лучшим по очкам был Норман Пауэлл. У защитника «Клипперс» 21 очко, два подбора и две передачи. Форвард «Клипперс» Кавай Леонард набрал 20 очков, сделал восемь подборов и три передачи.