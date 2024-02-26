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Док Риверс поделился воспоминаниями о времени, проведённом во главе «Филадельфии»

Док Риверс поделился воспоминаниями о времени, проведённом во главе «Филадельфии»
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Бывший главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Док Риверс, в настоящий момент руководящий «Милуоки Бакс», высказался о времени, которое провёл во главе «Сиксерс» после победы в очном противостоянии со счётом 119:98.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
98 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 24, Мелтон - 16, Рид - 13, Убре - 12, Хилд - 11, Харрис - 8, Батюм - 6, Лоури - 3, Пэйн - 3, Каунсил - 2, Бамба, Базли
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Лиллард - 24, Бисли - 20, Портис - 17, Лопес - 11, Коннотон - 7, Грин - 3, Беверли - 3, Адетокунбо - 2, Джексон - 2, Боучэмп, Галлинари, Краудер

«Я доволен временем в целом. Хотелось бы, чтобы мы пошли дальше… Мы сделали эту команду претендентом на чемпионство. Этого не было сказано годом ранее», — приводит слова Риверса Cluch Points.

Напомним, специалист возглавлял команду «Филадельфия Сиксерс» с 2020 по 2023 год. В конце января 2023-го Риверс возглавил «Милуоки Бакс».

В настоящий момент после 57 матчей регулярного чемпионата «Филадельфия» занимает пятое место в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. «Милуоки Бакс» занимает третью строчку в таблице Восточной конференции, выиграв 37 матчей регулярного чемпионата из 58.

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