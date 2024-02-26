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Виктор Вембаньяма исполнил невероятный данк с сопротивлением соперника

Виктор Вембаньяма исполнил невероятный данк с сопротивлением соперника
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Центровой, новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 109:128.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале второй половины встречи Вембаньяма стал автором эффектного момент, поставив сверху с сопротивлением тяжёлого форварда «Юты» Тейлора Хендрикса после результативной передачи от атакующего защитника Девина Васселла.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 22 очка (9 из 17 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 10 подборов, пять блок-шотов, две результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» французского центрового по итогам игры составил «-2».

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
128 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Маркканен - 26, Кларксон - 22, Коллинс - 20, Секстон - 16, Кесслер - 10, Хендрикс - 9, Данн - 8, Джордж - 7, Сенсабо - 5, Юртсевен - 3, Льюис - 2, Хортон-Такер, Саманич, Джузэнг
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 27, Вембаньяма - 22, Коллинс - 17, Джонс - 15, Брэнэм - 14, Мамукелашвили - 8, Осман - 3, Шампани - 2, Сохан - 1, Джонсон, Грэм, Уэсли
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