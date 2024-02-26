Виктор Вембаньяма исполнил невероятный данк с сопротивлением соперника

Центровой, новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 109:128.

В начале второй половины встречи Вембаньяма стал автором эффектного момент, поставив сверху с сопротивлением тяжёлого форварда «Юты» Тейлора Хендрикса после результативной передачи от атакующего защитника Девина Васселла.

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Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 22 очка (9 из 17 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 10 подборов, пять блок-шотов, две результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» французского центрового по итогам игры составил «-2».