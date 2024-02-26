«Говорю как есть». Леброн высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Финиксом»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий после матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». «Озёрники» потерпели поражение со счётом 113:123. Леброн выразил разочарование судейством.

«Многие люди, многие тренеры, многие команды считают, что всё, что делают «Лейкерс», — это добираются до линии штрафного броска. Знаю, что существует такое мнение. Но у нас есть игроки, которые заточены на атаку. Именно так мы и действуем. Да, мы бросаем мяч с периметра, но не забиваем 40–50 трёхочковых бросков за игру. Мы не такая команда. Мы не можем позволить себе роскошь называться таким клубом. Мы команда, которая работает в краске. Это то, в чём мы действительно хороши. Но восемь штрафных бросков – это точно не про нас. Я точно знаю, что меня пару раз ударили, когда я проходил в трёхочковую, но свистка так и не было. Просто говорю как есть», — сказал Леброн в беседе с журналистом Йованом Бухой.