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Леброн отреагировал на победу «Ливерпуля» над «Челси» в финале Кубка английской лиги

Лёгкий форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о победе футбольного клуба «Ливерпуль» в Кубке английской лиги. В финальном матче мерсисайдцы одолели «Челси» со счётом 1:0. Этот трофей стал для «Ливерпуля» десятым в истории команды.

«Поздравляю, парни», — написал Леброн у себя в социальных сетях, сопроводив сообщение несколькими смайлами.

Фото: Социальные сети Леброна Джеймса

Отметим, что Джеймс является одним из совладельцев «Ливерпуля».

Напомним, финальный матч Кубка английской лиги состоялся 25 февраля. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Гол был забит на 118-й минуте. Его автором стал Вирджил ван Дейк.

Ранее защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли заявил, что игроки команды ради тренера Юргена Клоппа постараются выиграть все возможные трофеи.