Виктор Вембаньяма лично превзошёл шесть команд НБА по одному показателю в статистике

Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма продемонстрировал впечатляющую статистику выступлений в феврале. В этом месяце молодой французский игрок совершил 38 блок-шотов – больше, чем сразу шесть команд Национальной баскетбольной ассоциации («Чикаго Буллз» – 36; «Нью-Йорк Никс» – 35; «Сакраменто Кингз» – 35; «Лос-Анджелес Клипперс» – 34; «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 26; «Майами Хит» – 23).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации французский центровой к настоящему моменту принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 20,7 очка, совершал 10,1 подбора и отдавал 3,3 передачи.

Виктор Вембаньяма сделал приятный сюрприз юному фанату:

Ранее о Викторе высказался лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.