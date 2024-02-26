Университет Айовы увековечил достижение Кэйтлин Кларк после её рекорда

Университет Айовы отдал должное американской баскетболистке Кэйтлин Кларк, выступающей в его составе. Имя девушки и её игровой номер были нанесены на паркет в том самом месте, где она совершила свой рекордный бросок.

Фото: Соцсети Университета Айовы

В недавнем матче регулярного чемпионата NCAA с Мичиганом Кэйтлин набрала рекордные в карьере 49 очков: уже на третьей минуте встречи молодая спортсменка реализовала трёхочковый, который принёс ей 3528-е очко в карьере. Благодаря этому она превзошла Келси Плам (3527 очков за карьеру), которая выступала за университет Вашингтона. После матча с Мичиганом в активе 22-летней Кларк было 3569 очков.

Ранее сообщалось, что сын Леброна Джеймса столкнулся с массовыми насмешками во время матча за Калифорнийский университет.