Леброн и Вембаньяма при помощи одинаковых смайлов охарактеризовали друг друга

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма разместили новые посты у себя в социальных сетях, где при помощи одних и тех же смайлов высказались друг о друге. За обоими закрепились прозвища Король и Инопланетянин соответственно. Эти смайлы в своих публикациях и использовали оба баскетболиста, показав общее фото.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 24,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,8 передачи. На счету Вембаньямы 20,7 очка, 10,1 подбора и 3,3 передачи в 52 играх регулярного чемпионата.

Ранее Леброн высказался о поражении в матче с «Финиксом».