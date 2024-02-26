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Леброн и Вембаньяма при помощи одинаковых смайлов охарактеризовали друг друга

Леброн и Вембаньяма при помощи одинаковых смайлов охарактеризовали друг друга
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма разместили новые посты у себя в социальных сетях, где при помощи одних и тех же смайлов высказались друг о друге. За обоими закрепились прозвища Король и Инопланетянин соответственно. Эти смайлы в своих публикациях и использовали оба баскетболиста, показав общее фото.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 24,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,8 передачи. На счету Вембаньямы 20,7 очка, 10,1 подбора и 3,3 передачи в 52 играх регулярного чемпионата.

Ранее Леброн высказался о поражении в матче с «Финиксом».

Слова Леброна против матча с «Санз»:
«Говорю как есть». Леброн высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Финиксом»
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