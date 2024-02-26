Грин на примере игрока «Голден Стэйт» объяснил, почему критика Керра несправедлива

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на критику, с которой время от времени сталкивается главный тренер команды Стив Керр за свой подход.

«Я думаю, Керр получает много критики за то, что якобы не делает ставку на молодых игроков. Но был ли Куминга год назад так же готов, как сейчас? Лично я так не думаю. Мы все верили в Жонатана.

Можно сказать, что Жонатану оказывают медвежью услугу, не отдавая должное за работу, которую он проделал, чтобы стать тем игроком, которым он является в этом году.

Так что мне кажется, что вся эта критика в адрес Стива несправедлива. Посмотрите, что у нас получилось в этом сезоне», — приводит слова Грина NBC Sports Bay Area со ссылкой на The Athletic.