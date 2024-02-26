Сергей Кущенко назвал 17-летнего российского игрока, который сможет оказаться в НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказал мнение, что молодой российский защитник Егор Дёмин в будущем может оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В настоящий момент Дёмин выступает за мадридский «Реал». Ему 17 лет. В 2023 году россиянин дебютировал за основную команду столичного испанского клуба.

«Я знаком с Дёминым. Мы все ему помогаем, чтобы он развивался как будущая звезда баскетбола. У него есть все данные, а самое главное — трудолюбие. Он думает о баскетболе 24 часа, семь дней в неделю.

Если он всё это не растеряет, он будет мировой звездой. Сможем ли мы увидеть его в НБА? Конечно. Пока его ведут, и ведут неплохо. Главное — он думает только о баскетболе», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Евролига. «Олимпия Милан» — «Реал Мадрид»: