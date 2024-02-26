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Чет Холмгрен установил рекорд НБА

Чет Холмгрен установил рекорд НБА
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21-летний центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. Холмгрен стал первым новичком НБА, сумевшим за сезон сделать 150 блок-шотов и при этом реализовать 100 трёхочковых бросков. Об этом информирует статистический сервис NBA History.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холмгрен к настоящему моменту принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 17,1 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2,7 передачи.

«Тандер» сейчас занимают второе место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе «Оклахомы» 40 побед при 17 поражениях. Лидером является «Миннесота Тимбервулвз», у которой также 40 побед и 17 поражений.

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