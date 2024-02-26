«Минск» объявил о возвращении Зака Смита

Центровой Зак Смит вернулся в БК «Минск». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«С возвращением, Зак! Американский центровой Зак Смит будет выступать за нашу мужскую команду до окончания сезона-2023/2024. Рады возвращению в Минск, Зак! Ждём как можно больше эффектных блок-шотов и красивых данков!» – говорится в официальном сообщении команды.

Отметим, что Зак выступал за БК «Минск» в прошлом сезоне. Летом он покинул команду. В сезоне-2022/2023 Зак сыграл в 21 матче Единой лиги ВТБ. В среднем он набирал 9,9 очка, 7,0 подбора и 1,1 результативной передачи. Также Смит отметился 28 блок-шотами. Начало текущего сезона Смит провёл в израильском клубе «Хапоэль Афула». Средняя статистика центрового в пяти играх составила 3,4 очка, 3,0 подбора, 1,2 блок-шота почти за 16 с половиной минут на паркете.