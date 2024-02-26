Гилджес-Александер — об игре Холмгрена: он универсален для своей позиции

Канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер высказался об игре своего одноклубника центрового Чета Холмгрена.

«Чет Холмгрен может отдавать передачи, бросать и продвигать мяч. Он действительно универсален для своей позиции», – приводит слова Гилджес-Александера Clutch Points.

В ночь с 25 на 26 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В одном из матчей в рамках регулярного чемпионата сыграли «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» (110:123). Шей Гилджес-Александер и Чет Холмгрен внесли весомый вклад в победу своей команды. Они в сумме набрали 65 очков. В активе Гилджес-Александера 36 очков, пять подборов, семь передач и три перехвата, у Холмгрена 29 очков, восемь подборов, семь передач, один перехват и три блок-шота.