Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер — об игре Холмгрена: он универсален для своей позиции

Гилджес-Александер — об игре Холмгрена: он универсален для своей позиции
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер высказался об игре своего одноклубника центрового Чета Холмгрена.

«Чет Холмгрен может отдавать передачи, бросать и продвигать мяч. Он действительно универсален для своей позиции», – приводит слова Гилджес-Александера Clutch Points.

В ночь с 25 на 26 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В одном из матчей в рамках регулярного чемпионата сыграли «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» (110:123). Шей Гилджес-Александер и Чет Холмгрен внесли весомый вклад в победу своей команды. Они в сумме набрали 65 очков. В активе Гилджес-Александера 36 очков, пять подборов, семь передач и три перехвата, у Холмгрена 29 очков, восемь подборов, семь передач, один перехват и три блок-шота.

Материалы по теме
Чет Холмгрен установил рекорд НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android