Инсайдер Уиндхорст: думаю, Леброн собирается подписать с «Лейкерс» многолетний контракт

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о будущем лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я не думаю, что это последний «бой» Леброна. Думаю, что Леброн собирается подписать с «Лейкерс» многолетний контракт в межсезонье. Это будет даже более крупный контракт, чем у него сейчас», – сказал Брайан Уиндхорст в программе First Take.

Отметим, что действующий контракт 39-летнего Леброна Джеймса с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 51,41 млн).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 24,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,8 передачи.