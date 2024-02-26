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Инсайдер Уиндхорст: думаю, Леброн собирается подписать с «Лейкерс» многолетний контракт

Инсайдер Уиндхорст: думаю, Леброн собирается подписать с «Лейкерс» многолетний контракт
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о будущем лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я не думаю, что это последний «бой» Леброна. Думаю, что Леброн собирается подписать с «Лейкерс» многолетний контракт в межсезонье. Это будет даже более крупный контракт, чем у него сейчас», – сказал Брайан Уиндхорст в программе First Take.

Отметим, что действующий контракт 39-летнего Леброна Джеймса с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 51,41 млн).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 24,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,8 передачи.

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