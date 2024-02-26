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Сын Леброна Джеймса выпал из драфта-2024 по версии ESPN

Сын Леброна Джеймса выпал из драфта-2024 по версии ESPN
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Бронни Джеймс, старший сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, выпал из драфта-2024 по версии ESPN.

Ранее баскетболисту прочили выбор в первом раунде. Теперь эксперты ESPN перенесли Джеймса-младшего на следующий драфт, где поместили его под 39-м номером.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.

В текущем сезоне 18-летний Бронни выступает в составе команды Университета Южной Калифорнии.

Ранее сын Леброна Джеймса столкнулся с массовыми насмешками во время матча.

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