«Руна» объявила о переходе Малофеева в «Барнаул» на правах аренды

Форвард «Руны» Никита Малофеев продолжит карьеру в «Барнауле». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Никита Малофеев переходит в «Барнаул» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Верим в Никиту и желаем ему отлично провести оставшийся сезон», – говорится в официальном сообщении команды.

В нынешнем сезоне 21-летний Никита Малофеев семь раз попадал в заявку «Руны» на матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Однако форвард московского клуба лишь раз появился на паркете. Это произошло в игре с «Минском», в которой столичный коллектив одержал победу со счётом 71:53. В той игре Никита Малофеев провёл на площадке 42 секунды. Он не отметился результативными действиями.

Напомним, баскетбольный клуб «Барнаул» выступает в Суперлиге.