Леброн Джеймс поддержал своего сына после массовых насмешек, но потом удалил пост

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал своего сына Бронни после того, как он выпал из драфта-2024 по версии ESPN. Ранее сообщалось, что Бронни столкнулся с массовыми насмешками во время матча за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Его называли переоценённым.

«Пожалуйста, позвольте ребёнку быть ребёнком и наслаждаться баскетболом в колледже. Работа и результаты в конечном итоге будут говорить сами за себя, независимо от того, что он решит сделать. Если вы не знаете, ему всё равно, что написано, он просто РАБОТАЕТ!» — приводит слова Леброна TMZ со ссылкой на соцсети Леброна.

Отметим, позже Леброн удалил свой пост.

Ранее баскетболисту прочили выбор в первом раунде. Однако, эксперты ESPN перенесли Джеймса-младшего на следующий драфт, поместив его под 39-м номером.

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