Скотти Барнс стал автором уникального достижения в истории «Торонто»

Лёгкий форвард, лидер «Торонто Рэпторс» Скотти Барнс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:122.

Барнс в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 21 очко (8 из 18 с игры, 5 из 5 — штрафные), 12 подборов, 12 результативных передач и пять блок-шотов. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «-4».

Примечательно, что 22-летний баскетболист стал первым игроком в истории канадского клуба, оформившим в конкретной игре трипл-дабл как минимум с пятью блок-шотами на своём счету. Отметим, что в среднем за сезон у Барнса 20 очков, 8,2 подбора и 6,1 результативной передачи.