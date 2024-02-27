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Скотти Барнс стал автором уникального достижения в истории «Торонто»

Скотти Барнс стал автором уникального достижения в истории «Торонто»
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Лёгкий форвард, лидер «Торонто Рэпторс» Скотти Барнс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:122.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Барнс в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 21 очко (8 из 18 с игры, 5 из 5 — штрафные), 12 подборов, 12 результативных передач и пять блок-шотов. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «-4».

Примечательно, что 22-летний баскетболист стал первым игроком в истории канадского клуба, оформившим в конкретной игре трипл-дабл как минимум с пятью блок-шотами на своём счету. Отметим, что в среднем за сезон у Барнса 20 очков, 8,2 подбора и 6,1 результативной передачи.

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 130
Торонто Рэпторс
Торонто
Индиана Пэйсерс: Матурин - 34, Сиакам - 27, Тёрнер - 16, Нембард - 11, Макконнелл - 10, Халибёртон - 9, Смит - 9, Топпин - 4, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Чьебв
Торонто Рэпторс: Барретт - 24, Барнс - 21, Куикли - 19, Дик - 18, Пёлтль - 15, Агбаджи - 13, Трент-мл. - 11, Олиник - 7, Браун - 2, Макдэниелс, Carton, Нвора, Темпл, Буше
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