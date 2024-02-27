Харт принёс победу «Нью-Йорку» благодаря успешному попаданию за 2 сек до конца

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 113:111.

Примечательно, что Харт стал автором ключевого момента, попав при счёте 111:110 в пользу «Детройта» сложный лэй-ап с нарушением на себе правил за две секунды до конца основного времени встречи. Затем защитник «Нью-Йорка» исполнил штрафной бросок, установив таким образом окончательный счёт игры — 113:111.

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28-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 42 минуты, набрав суммарно 23 очка (8 из 17 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые), восемь подборов, шесть результативных передач, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» Харт по итогам матча составил «-1».