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Харт принёс победу «Нью-Йорку» благодаря успешному попаданию за 2 сек до конца

Харт принёс победу «Нью-Йорку» благодаря успешному попаданию за 2 сек до конца
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Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 113:111.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что Харт стал автором ключевого момента, попав при счёте 111:110 в пользу «Детройта» сложный лэй-ап с нарушением на себе правил за две секунды до конца основного времени встречи. Затем защитник «Нью-Йорка» исполнил штрафной бросок, установив таким образом окончательный счёт игры — 113:111.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

28-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 42 минуты, набрав суммарно 23 очка (8 из 17 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые), восемь подборов, шесть результативных передач, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» Харт по итогам матча составил «-1».

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 111
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Харт - 23, Дивинченцо - 21, Богданович - 13, Бёркс - 7, Хартенштайн - 6, Ачиува - 4, Макбрайд - 2, Симс - 2, Топпин, Браун, Джеффрис
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Айви - 14, Гримс - 14, Фонтеккио - 12, Дюрен - 11, Флинн - 8, Томпсон - 7, Фурнье - 7, Уайзмен - 4, Эвбуомван - 2, Милтон, Браун, Стюарт, Мускала
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