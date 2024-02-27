Все результаты игрового дня НБА 27 февраля
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Сегодня, 27 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 28 февраля
- «Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс» — 107:123.
- «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 122:130.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс» — 113:111.
- «Сакраменто Кингз» — «Майами Хит» — .
Новость дополняется…
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру разыгрывающего «Никс» Джайлена Брансона. Он набрал 35 очков, один подбор и 12 результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Торонто» Скотти Барнса, который сделал трипл-дабл: 21 очко, 12 подборов и 12 передач.
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 130
Торонто Рэпторс
Торонто
Индиана Пэйсерс: Матурин - 34, Сиакам - 27, Тёрнер - 16, Нембард - 11, Макконнелл - 10, Халибёртон - 9, Смит - 9, Топпин - 4, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Чьебв
Торонто Рэпторс: Барретт - 24, Барнс - 21, Куикли - 19, Дик - 18, Пёлтль - 15, Агбаджи - 13, Трент-мл. - 11, Олиник - 7, Браун - 2, Макдэниелс, Carton, Нвора, Темпл, Буше
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 111
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Харт - 23, Дивинченцо - 21, Богданович - 13, Бёркс - 7, Хартенштайн - 6, Ачиува - 4, Макбрайд - 2, Симс - 2, Топпин, Браун, Джеффрис
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Айви - 14, Гримс - 14, Фонтеккио - 12, Дюрен - 11, Флинн - 8, Томпсон - 7, Фурнье - 7, Уайзмен - 4, Эвбуомван - 2, Милтон, Браун, Стюарт, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
86 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Стивенс - 17, Джексон - 15, Кеннард - 11, Ларэвиа - 10, Альдама - 7, Уильямс Мл. - 6, Уильямс - 6, Роуз - 6, Джексон - 6, Ватанабэ - 2, Хёрт, Кончар
Бруклин Нетс: Шрёдер - 18, Томас - 14, Уокер - 13, Финни-Смит - 13, Джонсон - 12, Бриджес - 11, Клэкстон - 10, Шарп - 8, Симмонс - 4, Уотфорд - 3, Уилсон - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Смит
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
4-я четверть
81 : 101
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Макги, Монк, Дуарте, Фокс, Jones, Хаертер, Сабонис, Мюррэй, Митчелл, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень, Барнс, Лайлз
Майами Хит: Райт, Кэйн, Жакез-мл., Адебайо, Уильямс, Мартин, Суидер, Хайсмит, Лав, Робинсон
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