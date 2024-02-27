Все результаты игрового дня НБА 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 28 февраля

«Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс» — 107:123.

«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 122:130.

«Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс» — 113:111.

«Сакраменто Кингз» — «Майами Хит» — .

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Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру разыгрывающего «Никс» Джайлена Брансона. Он набрал 35 очков, один подбор и 12 результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Торонто» Скотти Барнса, который сделал трипл-дабл: 21 очко, 12 подборов и 12 передач.