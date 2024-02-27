«Мерзость». Уильямс жёстко высказался о работе судей после поражения в матче с «Никс»

Главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс раскритиковал работу судей из-за эпизода, случившегося в концовке матча регулярного чемпионата между его командой и «Нью-Йорк Никс». «Пистонс» вели со счётом 111:110, когда Донте Дивинченцо бросился в ноги Осару Томпсону и выбил у него мяч. Фол со стороны игрока «Никс» зафиксирован не был, а «Нью-Йорк» сумел вырвать победу – 113:111.

«Абсолютно худшее судейское решение в сезоне. Мы всё делали правильно — звонили в лигу, присылали видео. Нам надоело слышать одно и то же снова и снова. У нас был шанс выиграть матч. Был нырок в ноги Осару. И это мерзость — оставлять его без свистка. Такое нельзя пропускать. Точка. Я устал об этом говорить, устал давать объяснения нашим парням, которые меня спрашивают: «Что ещё мы можем сделать, тренер?» Эта ситуация является примером того, с чем мы сталкивались на протяжении всего сезона», — сказал Уильямс на пресс-конференции.