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Зоран Лукич: НБА – это цирк, на который я не хочу тратить своё время

Зоран Лукич: НБА – это цирк, на который я не хочу тратить своё время
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» и сборной России по баскетболу Зоран Лукич признался, что не следит за матчами в Национальной баскетбольной ассоциации. Также специалист назвал эту лигу цирком, на который он не желает тратить своё время.

«Я слежу за всем, кроме НБА. НБА – это цирк, на который я не могу смотреть и на который не хочу тратить своё время», — приводит слова Лукича Meridian Sport.

НБА и прежде критиковали некоторые другие специалисты. Поводом для таких мнений служит характер матчей в Национальной баскетбольной ассоциации. Критики этой лиги считают, что в ней недостаточно внимания уделяется такому аспекту, как игра в защите.

Ранее Зоран рассказал, что в июне сборная России проведут два или три товарищеских матча в Китае.

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