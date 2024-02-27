Карри высказался о роли Клэя Томпсона, начавшего выпадать из стартовой пятёрки «Уорриорз»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался об атакующем защитнике Клэе Томпсоне, заявив, что его влияние на команду не стало меньше из-за невыходов на площадку в стартовой пятёрке.

«Неважно, выходит ли Клэй в старте или появляется на площадке со скамейки запасных. Он всё ещё Клэй Томпсон, который может выйти и сделать именно то, что он сделал сегодня. Знаю, что он хотел, чтобы его бросок был лучше во второй половине. Со временем его уверенность вырастет. Он не позволит всяким разговорам отвлекать себя», — сказал Карри на пресс-конференции.

Напомним, в последнем туре регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» встречался с «Денвер Наггетс». Игра закончилась победой «самородков» со счётом 119:103. Томпсон в этом матче набрал 23 очка, к которым добавил два подбора и одну результативную передачу.