«Ещё живой». Виталий Фридзон ответил на вопрос о своём самочувствии

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, защитник «Автодора» Виталий Фридзон после товарищеского матча с «Зенитом» ответил на вопрос о своём самочувствии. Напомним, игра закончилась со счётом 89:79 (25:22, 25:29, 18:18, 21:10) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

«Как самочувствие? Ничего, вот видите, стою на ногах. Значит, ещё живой, ещё могу бегать. Надо теперь восстановиться, провести банные процедуры — и всё будет хорошо. А так могу ещё 25 минут отбегать. Чуть устал, но это нормально», — приводит слова Фридзона пресс-служба «Зенита».

Также Виталий поделился мнением о самой товарищеской встрече:

«Матч был хорошим, мы здорово выглядели, чуть-чуть не хватило. Мы готовы ко второму этапу Единой лиги. Есть над чем работать, есть в чём прибавлять. Но видно, что мы уже прибавили и находимся на правильном пути».

Фридзон выступал за «Зенит» с 2020 по 2023 год. Сейчас Виталию 38 лет.