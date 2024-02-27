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Андрей Кириленко отметил пять лучших игроков НБА в данный момент

Андрей Кириленко отметил пять лучших игроков НБА в данный момент
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу легионеров в российском баскетболе. По мнению президента Российской федерации баскетбола (РФБ), необходимо делать всё возможное для прогресса отечественных игроков, но от иностранцев отказываться не следует. В качестве примера Кириленко привёл НБА, где выступает много качественных иностранцев.

«Интернациональный состав команды — это мировая практика. Лучшие игроки в американской НБА, которая является локомотивом, двигающим мировой баскетбол, — это грек, словенец, серб, камерунец и канадец. Американский баскетбол, несомненно, сильный, но если раньше в нём было подавляющее большинство американцев игроков, то сейчас — это интернациональная лига. В ней собрано огромное количество ребят со всего мира, которые являются законодателями мод. Баскетбол — командный вид спорта, каждый спортсмен играет за свою команду, но также показывает свои наилучшие личные качества. Ну а чемпион мира по баскетболу — Германия», — приводит слова Кириленко», — «Эксперт-online».

Отметим, что лидерами НБА из представленных Андреем национальностей сейчас являются грек Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), словенец Лука Дончич («Даллас Маверикс»), серб Никола Йокич («Денвер Наггетс»), камерунец Джоэл Эмдиид («Филадельфия Сиксерс») и канадец Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

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