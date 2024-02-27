Майк Джеймс близок к рекорду Евролиги по набранным очкам

Экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, выступающий сейчас за «Монако», близок к выходу на первое место по набранным очкам в Евролиге. В настоящий момент в активе Джеймса 4427 очков. Чтобы стать первым, американскому разыгрывающему достаточно набрать 29 очков. Лидером по этому показателю в настоящий момент является грек Вассилис Спанулис, уже завершивший карьеру игрока. При этом топ-3 замыкает ещё один экс-игрок ЦСКА Нандо Де Коло, выступающий в АСВЕЛе. В общей сложности он набрал 4383 очка.

На счету Спанулиса сейчас 4455 очков. Отметим, что грек в Евролиге провёл 358 матчей, а Джеймс к настоящему моменту принял участие в 269 играх.

Фото: Пресс-служба Евролиги

Евролига. «Анадолу Эфес» — «Монако»:

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