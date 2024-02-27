Сабонис прокомментировал повторение редкого достижения НБА по трипл-даблам

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис отреагировал на своё достижение. Литовский игрок стал шестым баскетболистом в истории НБА, которому в конкретном сезоне удавалось оформить как минимум 20 трипл-даблов.

«Это почётно для меня. Те игроки, чьё достижение я повторил, наверное, находятся в Зале славы баскетбола. Для меня большая честь быть упомянутым среди этих парней, я просто стараюсь играть правильно: бороться на подборах, реализовывать броски, отдавать точные передачи», — приводит слова Сабониса журналист Томер Азарли в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее подобным достижением отмечались Оскар Робертсон (пять раз), Расселл Уэстбрук (четыре раза), Уилт Чемберлен (два раза), Никола Йокич и Джеймс Харден (по одному разу).