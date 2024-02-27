Эксперт — о Викторе Вембаньяме: он почти как танцор балета

Известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс поделился мнением о 20-летнем французском центровом команды «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Я думал, что он будет немного более неуклюжим, но он обладает хорошей координацией. Я не знаю, как это объяснить. Он почти как танцор балета. Он знает, куда приземлиться и куда бежать. Ему удаётся избегать неприятных моментов лучше, чем я ожидал», — приводит слова Симмонса Basketball Network.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма принял участие в 52 матчах за «Сан-Антонио Спёрс», набирая в среднем за игру 20,7 очка, совершая 10,1 подбора и отдавая 3,3 результативной передачи. Также на его счету 3,3 блок-шота.