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Гомельский отреагировал на новость о матчах сборной России в Китае

Гомельский отреагировал на новость о матчах сборной России в Китае
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением на тему предстоящих матчей сборной России в Китае.

«Будет интересно посмотреть игры сборной России и с китайскими клубами, и, если удастся договориться, с национальной командой Китая. Всё это демонстрирует уровень подготовки. Поскольку больше играть не с кем, то надо пользоваться этой возможностью. Несомненно, это очень неплохая идея.

Я полностью за товарищеские игры в Китае. Если бы был выбор, если бы можно было капризничать и говорить, что хотим играть с вьетнамцами, это одно дело. Когда выбора нет, что тут поделаешь», — приводит слова Гомельского «Матч ТВ».

Ранее главный тренер сборной России Зоран Лукич сообщил, что в июне национальная команда проведёт два-три матча в Китае.

Подробнее:
Сборная России по баскетболу в июне сыграет два или три матча в Китае
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