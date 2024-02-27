Гомельский отреагировал на новость о матчах сборной России в Китае

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением на тему предстоящих матчей сборной России в Китае.

«Будет интересно посмотреть игры сборной России и с китайскими клубами, и, если удастся договориться, с национальной командой Китая. Всё это демонстрирует уровень подготовки. Поскольку больше играть не с кем, то надо пользоваться этой возможностью. Несомненно, это очень неплохая идея.

Я полностью за товарищеские игры в Китае. Если бы был выбор, если бы можно было капризничать и говорить, что хотим играть с вьетнамцами, это одно дело. Когда выбора нет, что тут поделаешь», — приводит слова Гомельского «Матч ТВ».

Ранее главный тренер сборной России Зоран Лукич сообщил, что в июне национальная команда проведёт два-три матча в Китае.