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Стало известно, какая команда НБА подпишет контракт с сербом Алексеем Покушевски

Стало известно, какая команда НБА подпишет контракт с сербом Алексеем Покушевски
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Ожидается, что «Шарлотт Хорнетс» подпишет контракт с 22-летним сербским форвардом Алексеем Покушевски. Об этом сообщает известный журналист ESPN и баскетбольный инсайдер Эдриан Войнаровски в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в пятницу, 23 февраля, журналист The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что «Оклахома-Сити Тандер» отчислила Покушевски. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербский игрок принял участие в 10 матчах, набирая в среднем за игру 1,2 очка, совершая один подбор и отдавая 0,5 результативной передачи.

Покушевски был выбран командой «Миннесота Тимбервулвз» под 17-м номером на драфте 2020 года. Через несколько дней клуб обменял его в «Оклахому». В общей сложности сербский форвард провёл за этот коллектив 150 матчей (65 в стартовом составе). Его среднее игровое время в этих играх — 20,6 минуты при 7,5 очка, 4,7 подбора и двух результативных передачах.

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