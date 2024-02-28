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45 очков и дабл-дабл Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Кливленд»

45 очков и дабл-дабл Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Кливленд»
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на площадке «Рокет Мортгедж Филдхауса» в американском Кливленде завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Кливленд Кавальерс» переиграли «Даллас Маверикс» со счётом 121:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Первая четверть осталась за гостями с перевесом в одно очко, но к большому перерыву с гандикапом в четыре очка лидировали «Кавальерс». По итогам третьего периода «Маверикс» подобрались к «Кливленду» вплотную.

Развязка матча наступила в самой концовке: уступающие одно очко хозяева вырвали победу решающим трёхочковым броском. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), которому не хватило одного подбора до трипл-дабла — на его счету 45 очков, 14 результативных передач и 9 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Страс - 21, Аллен - 19, Мобли - 12, ЛеВерт - 11, Ньянг - 10, Окоро - 9, Гарлэнд - 8, Купер, Меррилл, Джонс, Уэйд
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Ирвинг - 30, Вашингтон - 11, Лайвли - 9, Грин - 7, Хардуэй-младший - 4, Гэффорд - 4, Клебер - 4, Джонс - 3, Харди - 2, Пауэлл, Моррис
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