45 очков и дабл-дабл Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Кливленд»

В ночь с 27 на 28 февраля мск на площадке «Рокет Мортгедж Филдхауса» в американском Кливленде завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Кливленд Кавальерс» переиграли «Даллас Маверикс» со счётом 121:119.

Первая четверть осталась за гостями с перевесом в одно очко, но к большому перерыву с гандикапом в четыре очка лидировали «Кавальерс». По итогам третьего периода «Маверикс» подобрались к «Кливленду» вплотную.

Развязка матча наступила в самой концовке: уступающие одно очко хозяева вырвали победу решающим трёхочковым броском. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), которому не хватило одного подбора до трипл-дабла — на его счету 45 очков, 14 результативных передач и 9 подборов.