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Макс Страс броском со своей половины площадки принёс победу «Кливленду»

Макс Страс броском со своей половины площадки принёс победу «Кливленду»
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Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Макс Страс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала побед со счётом 121:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что Страс стал автором победного броска. За секунду до конца основного времени при счёте 119:118 в пользу «Далласа» атакующий защитник совершил попытку со своей половины площадки и таким образом принёс победу «Кливленду». Отметим, что «Кавальерс» не имели возможности разыграть комбинацию в зоне соперника из-за отсутствия тайм-аутов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Страс в общей сложности провёл на площадке 26 минут, набрав суммарно 21 очко (7 из 12 с игры, где 7 из 10 — трёхочковые), четыре подбора, четыре результативные передачи и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» 27-летнего баскетболиста по итогам встречи составил «-10». На счету защитника также две потери и два заработанных фола.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Страс - 21, Аллен - 19, Мобли - 12, ЛеВерт - 11, Ньянг - 10, Окоро - 9, Гарлэнд - 8, Купер, Меррилл, Джонс, Уэйд
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Ирвинг - 30, Вашингтон - 11, Лайвли - 9, Грин - 7, Хардуэй-младший - 4, Гэффорд - 4, Клебер - 4, Джонс - 3, Харди - 2, Пауэлл, Моррис
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