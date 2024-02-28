Макс Страс броском со своей половины площадки принёс победу «Кливленду»

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Макс Страс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала побед со счётом 121:119.

Примечательно, что Страс стал автором победного броска. За секунду до конца основного времени при счёте 119:118 в пользу «Далласа» атакующий защитник совершил попытку со своей половины площадки и таким образом принёс победу «Кливленду». Отметим, что «Кавальерс» не имели возможности разыграть комбинацию в зоне соперника из-за отсутствия тайм-аутов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Страс в общей сложности провёл на площадке 26 минут, набрав суммарно 21 очко (7 из 12 с игры, где 7 из 10 — трёхочковые), четыре подбора, четыре результативные передачи и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» 27-летнего баскетболиста по итогам встречи составил «-10». На счету защитника также две потери и два заработанных фола.