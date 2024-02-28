Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

46 очков Томпсона и Куминги помогли «Голден Стэйт» обыграть «Вашингтон»

46 очков Томпсона и Куминги помогли «Голден Стэйт» обыграть «Вашингтон»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 123:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Вашингтона» Кайл Кузма. На его счету 27 очков, 12 подборов и две результативных передачи. Его партнёр по команде, форвард Кори Кисперт отметился 20 очками, тремя подборами и пятью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 25 очков, совершил три подбора и сделал четыре передачи. Форвард Жонатан Куминга отметился 21 очком, шестью подборами и пятью передачами.

После 57 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на 14-й строчке Восточной конференции, набрав 67 очков в 58 играх.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Кузма - 27, Кисперт - 20, Багли III - 20, Шамет - 16, Джонс - 14, Пул - 12, Батлер - 2, Холмс - 1, Дэвис, Шампани, Бернард, Гилл, Оморуи
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Куминга - 21, Карри - 18, Пэйтон II - 13, Муди - 12, Пол - 9, Подзиемски - 7, Грин - 6, Шарич - 5, Джексон-Дэвис - 5, Луни - 2, Робинсон, Уиггинс, Киньонес
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android