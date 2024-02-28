46 очков Томпсона и Куминги помогли «Голден Стэйт» обыграть «Вашингтон»

Сегодня, 28 февраля, в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 123:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Вашингтона» Кайл Кузма. На его счету 27 очков, 12 подборов и две результативных передачи. Его партнёр по команде, форвард Кори Кисперт отметился 20 очками, тремя подборами и пятью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 25 очков, совершил три подбора и сделал четыре передачи. Форвард Жонатан Куминга отметился 21 очком, шестью подборами и пятью передачами.

После 57 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на 14-й строчке Восточной конференции, набрав 67 очков в 58 играх.