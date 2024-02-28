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34 очка Энтони Эдвардса в матче с «Сан-Антонио» вывели «Миннесоту» в лидеры Запада

34 очка Энтони Эдвардса в матче с «Сан-Антонио» вывели «Миннесоту» в лидеры Запада
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на на паркете «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе прошёл матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс». Победа со счётом 114:105 осталась за хозяевами площадки.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Тимбервулвз» захватили лидерство с первой четверти, благодаря рывку в концовке выиграв её «+8». К большому перерыву преимущество «Миннесоты» составляло уже 15 очков, а к концу третьей четверти — 18. В заключительном отрезке матча баскетболисты «Сан-Антонио» сократили разрыв, но побороться за победу не смогли.

Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс («Миннесота»), который набрал 34 очка, а также выполнил пять подборов и пять результативных передач.

Эта победа вывела «Тимбервулвз» в лидеры Западной конференции с 41 выигранным матчем из 58, позволив опередить в таблице ещё не сыгравшую свой сегодняшний матч «Оклахому».

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Рид - 22, Конли - 16, Гобер - 13, Маклафлин - 9, Александер-Уолкер - 8, Моррис - 8, Андерсон - 2, Макдэниелс - 2, Мур, Майнотт, Джексон, Гарза
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 21, Джонсон - 20, Вембаньяма - 17, Брэнэм - 12, Джонс - 11, Осман - 10, Шампани - 7, Коллинс - 5, Уэсли - 2, Грэм, Сохан, Мамукелашвили
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