34 очка Энтони Эдвардса в матче с «Сан-Антонио» вывели «Миннесоту» в лидеры Запада

В ночь с 27 на 28 февраля мск на на паркете «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе прошёл матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс». Победа со счётом 114:105 осталась за хозяевами площадки.

«Тимбервулвз» захватили лидерство с первой четверти, благодаря рывку в концовке выиграв её «+8». К большому перерыву преимущество «Миннесоты» составляло уже 15 очков, а к концу третьей четверти — 18. В заключительном отрезке матча баскетболисты «Сан-Антонио» сократили разрыв, но побороться за победу не смогли.

Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс («Миннесота»), который набрал 34 очка, а также выполнил пять подборов и пять результативных передач.

Эта победа вывела «Тимбервулвз» в лидеры Западной конференции с 41 выигранным матчем из 58, позволив опередить в таблице ещё не сыгравшую свой сегодняшний матч «Оклахому».