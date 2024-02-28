«Бостон» уверенно переиграл «Филадельфию», у Тайриза Макси 32 очка

Сегодня, 28 февраля, в Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева одержали победу со счётом 117:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси. На его счету 32 очка, три подбора и пять результативных передач. Его партнёр по команде, Рики Каунсил IV отметился 16 очками, четырьмя подборами и одной передачей.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал защитник Джейлен Браун. Он набрал 31 очко, совершил шесть подборов и сделал один ассист. Форвард Джейсон Тейтум отметился 29 очками, 11 подборами и восемью передачами.

После 58 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции со 104 очками. «Филадельфия» расположилась на пятой строчке, набрав 91 очко в 58 играх.