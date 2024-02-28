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«Бостон» уверенно переиграл «Филадельфию», у Тайриза Макси 32 очка

«Бостон» уверенно переиграл «Филадельфию», у Тайриза Макси 32 очка
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Сегодня, 28 февраля, в Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева одержали победу со счётом 117:99.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси. На его счету 32 очка, три подбора и пять результативных передач. Его партнёр по команде, Рики Каунсил IV отметился 16 очками, четырьмя подборами и одной передачей.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал защитник Джейлен Браун. Он набрал 31 очко, совершил шесть подборов и сделал один ассист. Форвард Джейсон Тейтум отметился 29 очками, 11 подборами и восемью передачами.

После 58 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции со 104 очками. «Филадельфия» расположилась на пятой строчке, набрав 91 очко в 58 играх.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 99
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 29, Порзингис - 23, Холидэй - 13, Хорфорд - 8, Уайт - 6, Хозер - 3, Притчард - 2, Корнет - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Каунсил - 16, Харрис - 13, Пэйн - 13, Бамба - 10, Хилд - 6, Лоури - 3, Убре - 3, Батюм - 3, Мелтон, Базли, Рид
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