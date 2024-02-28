НБА начала проверку на предмет дисбаланса между атакой и защитой в лиге

Комитет по соревнованиям НБА начал оценивать, не слишком ли игра в лиге в её нынешнем виде сместилась в сторону нападения. Об этом рассказал исполнительный вице-президент НБА Джо Думарс.

«Мы следим за этой темой. Мониторинг с нашей стороны продолжается, чтобы иметь представление, что мы на правильной стороне», — приводит слова Дюмарса ESPN US.

Отметим, что средние результативные показатели в этом сезоне самые высокие начиная с сезона-1969/1970, а за последние восемь сезонов лига шесть раз устанавливала рекорд эффективности нападения. Ранее некоторые игроки Национальной баскетбольной ассоциации, в частности Руди Гобер из «Миннесоты Тимбервулвз», заявляли, что правила сейчас в целом благоприятствуют атаке.