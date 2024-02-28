Победный бросок Макса Страса со своей половины площадки стал вторым по дальности в НБА

27-летний атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Макс Страс исполнил второй по дальности бросок на победу в истории Национальной баскетбольной ассоциации после введения трёхочковых. Это случилось после матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс», в котором его команда победила со счётом 121:119. За секунду до конца основного времени при счёте 119:118 в пользу «Далласа» Страс удачно бросил со своей половины площадки и таким образом принёс победу «Кливленду».

Как информирует статистический сервис StatMamba, точный бросок Страса по дальности уступает только броску Девонте Грэма, который он совершил в декабре 2021 года. Отмечается, что Грэм забросил с дистанции 61 фут от кольца (примерно 18,6 метра), в то время как Страс совершил бросок с расстояния 58 футов (17,6 метра).