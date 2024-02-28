Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Победный бросок Макса Страса со своей половины площадки стал вторым по дальности в НБА

Победный бросок Макса Страса со своей половины площадки стал вторым по дальности в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Макс Страс исполнил второй по дальности бросок на победу в истории Национальной баскетбольной ассоциации после введения трёхочковых. Это случилось после матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс», в котором его команда победила со счётом 121:119. За секунду до конца основного времени при счёте 119:118 в пользу «Далласа» Страс удачно бросил со своей половины площадки и таким образом принёс победу «Кливленду».

Как информирует статистический сервис StatMamba, точный бросок Страса по дальности уступает только броску Девонте Грэма, который он совершил в декабре 2021 года. Отмечается, что Грэм забросил с дистанции 61 фут от кольца (примерно 18,6 метра), в то время как Страс совершил бросок с расстояния 58 футов (17,6 метра).

Материалы по теме
Видео
Макс Страс броском со своей половины площадки принёс победу «Кливленду»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android