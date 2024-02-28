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Ройс О’Нил рассказал, есть ли у Дюранта лидерские качества

Ройс О’Нил рассказал, есть ли у Дюранта лидерские качества
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» Ройс О’Нил прокомментировал критику, с которой периодически сталкивается его товарищ по команде, форвард Кевин Дюрант. Дюранта упрекали в том, что он в недостаточной мере проявляет лидерские качества. В частности, ранее об этом говорил Чарльз Баркли.

«Он всегда был лидером. Удивительно, но чего они ещё от него хотят? Чтобы он кричал на всех? Он проявляет лидерство по-разному. Это выражается в чувстве ответственности, требовании того же от парней. Он работает ежедневно», — приводит слова О’Нила The Athletic.

Отметим, что вместе с Дюрантом О’Нил ранее играл в «Бруклин Нетс».

В нынешнем сезоне НБА Дюрант принял участие в 50 матчах, в среднем набирая 27,9 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 5,7 передачи.

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