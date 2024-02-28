Эксперт объяснил, в каком случае Вембаньяма станет лучшим оборонительным игроком в истории

Известный североамериканский эксперт и журналист The Ringer Кевин О'Коннор поделился мыслями о 20-летнем центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме. По словам Кевина, французский баскетболист сможет стать величайшим оборонительным игроком, если за время карьеры не будет сталкиваться с серьёзными травмами.

«Виктор Вембаньяма войдёт в историю баскетбола как величайший оборонительный игрок в случае, если останется здоровым. Возможно, он уже лучший в лиге», — сказал О'Коннор в эфире FanDuel TV.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 53 матчах, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершал 10,2 подбора, отдавал 3,3 передачи.