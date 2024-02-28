Владимир Гомельский назвал две команды НБА, которые ни на секунду не забывают о зрителях

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер», состоявшемся 26 февраля. Игра закончилась со счётом 123:110 в пользу «Тандер».

«Решающий вклад в победу внёс Гилджес-Александер. Ну и, конечно, Джейлин Уильямс. Этот молодой нападающий ну очень перспективный. Этот матч от начала и до конца я смотрел с огромным интересом. Я получил удовольствие от баскетбола. Это тот баскетбол, который хочется смотреть каждый день. Это интересно и, как я уже сказал, зрелищно. Они ни на секунду про нас, про зрителей, не забывали», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что через день «Оклахома» и «Хьюстон» вновь сыграли друг с другом. «Тандер» вновь были сильнее (112:95).