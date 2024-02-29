Леброн Джеймс в следующем матче может стать первым игроком, набравшим 40 тысяч очков

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в скором времени может стать первым игроком в истории, которому удалось набрать 40 тысяч очков в карьере.

На данный момент звёздному игроку «озёрников» не хватает всего 40 очков для достижения этой отметки.

В ближайшем матче «Лейкерс» встретятся с «Вашингтон Уизардс».

Напомним, в ночь с 28 на 29 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА. В дерби двух местных клубов хозяева «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 112:116. Самым результативным игроком матча стал как раз Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка, а также шесть подборов и восемь результативных передач.