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Леброн Джеймс в четвёртой четверти набрал больше очков, чем вся команда «Клипперс»

Леброн Джеймс в четвёртой четверти набрал больше очков, чем вся команда «Клипперс»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в четвёртой четверти матча с «Лос-Анджелес Клипперс» сумел набрать больше очков, чем вся команда соперника.

Леброн записал в свой актив 19 очков, в то время как «Клипперс» за 12 минут сумели набрать только 16 очков.

Напомним, в ночь с 28 на 29 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА. В дерби двух местных клубов хозяева «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 112:116.

Самым результативным игроком матча стал как раз Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка, а также шесть подборов и восемь результативных передач.

Отметим, что Джеймс в скором времени может стать первым игроком в истории, которому удалось набрать 40 тысяч очков в карьере.

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