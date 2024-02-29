Лука Дончич вышел на третье место по количеству трипл-даблов с 30+ очками

Словенский защитник команды «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче с «Торонто Рэпторс» оформил очередной трипл-дабл с 30+ очками, который стал 39-м в его карьере. Таким образом, он обошёл по этому показателю Леброна Джеймса и вышел на третье место в истории.

Лидером по этому показателю является Оскар Робертсон — 106 игр. Вторым идёт Расселл Уэстбрук — 48.

Напомним, в ночь с 28 на 29 февраля на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Даллас Маверикс» переиграл на выезде «Торонто Рэпторс» со счётом 136:125.

Самым результативным игроком матча стал как раз Лука Дончич («Даллас») — на его счету 30 набранных очков, 11 подборов и 16 результативных передач.

Эта победа позволила «Маверикс» прервать серию из двух поражений. «Рэпторс», напротив, уступили после трёх кряду выигранных матчей регулярного чемпионата.