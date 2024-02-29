Эдвардс: у меня постоянно бывают такие вечера, когда я закрываю лучшего игрока соперников

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался по поводу своей защиты в матче с «Мемфис Гриззлиз» (110:101).

Эдвардс начал играть персонально против Джарена Джексона-младшего после его успешной первой половины матча.

«Я думаю, что люди должны смотреть больше игр «Миннесоты Тимбервулвз». Люди просто должны смотреть игры, потому что я делаю это не в первый раз. У меня постоянно бывают такие вечера, когда лучший игрок команды соперника заводится, а я закрываю его до конца игры», — приводит слова Эдвардса Sportskeeda.

На счету Эдвардса 34 очка, два подбора и четыре результативных передачи. Джарен Джексон-младший оформил дабл-дабл: 33 очка, 13 подборов и одна передача.