Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эдвардс: у меня постоянно бывают такие вечера, когда я закрываю лучшего игрока соперников

Эдвардс: у меня постоянно бывают такие вечера, когда я закрываю лучшего игрока соперников
Комментарии

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался по поводу своей защиты в матче с «Мемфис Гриззлиз» (110:101).

Эдвардс начал играть персонально против Джарена Джексона-младшего после его успешной первой половины матча.

«Я думаю, что люди должны смотреть больше игр «Миннесоты Тимбервулвз». Люди просто должны смотреть игры, потому что я делаю это не в первый раз. У меня постоянно бывают такие вечера, когда лучший игрок команды соперника заводится, а я закрываю его до конца игры», — приводит слова Эдвардса Sportskeeda.

На счету Эдвардса 34 очка, два подбора и четыре результативных передачи. Джарен Джексон-младший оформил дабл-дабл: 33 очка, 13 подборов и одна передача.

Материалы по теме
Все результаты игрового дня НБА 29 февраля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android