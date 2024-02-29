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Виктор Вембаньяма назвал клуб НБА, который вдохновляет его

Виктор Вембаньяма назвал клуб НБА, который вдохновляет его
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20-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма назвал клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который является примером для подражания.

«Несомненно, «Оклахома» является образцом для «Сан-Антонио». Возрождение этой команды даёт мне надежду и вдохновляет всю лигу. Это показывает, что НБА действительно единственная в своём роде. Иногда командам требуется много лет, чтобы вернуться на конкурентоспособный уровень, но в конце концов они добиваются этого, и это вдохновляет», — приводит слова Вембаньямы Clutch Points.

В данный момент «Оклахома-Сити Тандер» находится на третьей строчке турнирной таблицы НБА. Команда одержала 41 победу и потерпела 17 поражений после 58 проведённых матчей.

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