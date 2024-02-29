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Игрок «Зенита» Жбанов — о предстоящем матче с ЦСКА: преимущество на нашей стороне

Игрок «Зенита» Жбанов — о предстоящем матче с ЦСКА: преимущество на нашей стороне
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго этапа Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча пройдёт завтра, 1 марта, и начнётся в 19:30 мск.

«Игра с ЦСКА всегда даёт определённую мотивацию и в подготовке, и уже во время самой встречи. Второй этап — это самые интересные матчи, и, так как мы начали сезон не лучшим образом, сейчас нужно всё исправлять. Для нас каждая игра — как финал.

ЦСКА — большой клуб с очень богатой историей, у них всегда только чемпионские амбиции. Они, конечно, молодцы, съездили в Турцию на товарищеские матчи. Но нас это не волнует, я думаю, что преимущество на нашей стороне», — приводит слова Жбанова официальный сайт «Зенита».

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